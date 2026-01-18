即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨（17）日證實，睽違9年將再度發放年終，民眾黨主席黃國昌今（18）日被問及相關問題時笑回，「這個問題怎麼會輕鬆？」；黃並稱，他作為主席，讓每個人在歲末年終過個好年是他的責任，去年怎麼發，今年就怎麼發。





今早10時，黃國昌在民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、民眾黨秘書長周榆修、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人的陪同下，前往交通部集思會議中心國際會議廳，出席「民眾黨2026共同政策綱領記者會」，並於會前接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者關心，問一個比較輕鬆的，國民黨已終結9年不發年終的狀態，這次終於要發放，那民眾黨今年年終如何？

黃國昌回應，「這個問題怎麼會輕鬆？過去這一年所有黨工職大家都非常辛苦；我作為黨主席，能在歲末年終的時候讓每個人過個好年，應該是我的責任，所以去年怎麼發，今年就怎麼發，不會少」。

另，關於民眾黨團將自提軍購條例特別預算版本，但國民黨也要提一事，黃國昌則說，立法院每個黨團都負責任提出自己的版本，對選民負責，這是民主社會常態，畢竟中華民國是民主國家，總不可能像行政院長卓榮泰一樣，要求只能有及通過政院版。

他又質疑稱，「如果按照卓榮泰這樣要求的話，台灣豈不走向專制獨裁的老路嗎？所以各個黨團有各自的版本，在民主社會本來就是正常、非常健康的現象；至於每個黨團所提出來的版本，怎麼樣爭取台灣人民的支持、社會認同，這是民眾黨接下來努力的方向」。



原文出處：快新聞／國民黨時隔9年再發年終 黃國昌笑喊「這題不輕鬆」這樣回

更多民視新聞報導

LIVE／信賴汪汪喵喵嘉年華會 賴清德出席現場最新

民進黨彰化1選區「強將對決」！7人搶5席限時賽

傳擬與北市府簽約新總部！黃仁勳月底將訪台 參加輝達尾牙、辦「兆元宴」

