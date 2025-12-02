國民黨智庫交棒！鄭麗文「找嘸執行長」藍委驚 李鴻源、陳冲接副董

國民黨智庫今交接，鄭麗文接任董事長，但執行長人選仍懸缺。（鏡報李智為）

國民黨智庫「國政基金會」今（2日）上午進行董事長等人事改選，國民黨前主席朱立倫正式交棒給上個月上任的新主席鄭麗文，象徵他全面離開黨務。然而國政基金會執行長將由誰出任，目前還沒有結果。

朱立倫全面離開黨務 馬政府官員接智庫董事

據報，國政基金會今上午召開董事會進行人事改選，朱立倫與鄭麗文在進場時熱情握手打招呼，隨後正式將交接智庫董座。朱立倫表示他在交接後全面離開黨務，祝福智庫在新董事長的帶領下可以給立法院黨團或藍白陣營相關的重要建議，相信鄭麗文一定有很多新想法。

廣告 廣告

《ETtoday》報導，鄭麗文在會中宣布，新任副董將由馬英九政府時期的內政部長李鴻源及行政院長陳冲接任，不過2人今天都沒有出席交接會議。

正副執行長都懸缺 沒人跟柯志恩交接

另一方面，今天出席交接的原執行長、國民黨立委柯志恩，則因為鄭麗文還沒有找到接任人選，因此今天也無法完成交接。對於正副執行長懸缺，有藍委不解，鄭麗文已經上任一個月，連智庫人選都沒搞定嗎？

據悉，目前董事名單除了鄭麗文、陳冲、李鴻源以外，還有前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達，及前國安會副祕書長楊永明。

《中時》報導，鄭麗文表示這幾年智庫扮演非常重要的角色，立法院的法案和選戰的政策牛都是靠智庫一起努力的，很感謝智庫的所有學者專家。會後她被問到執行長人選相關問題，她僅匆匆表示還沒確定人選，今只處理董事會的改選。

更多鏡週刊報導

宣布參選！賴苡任涉幽靈連署不認罪 證明不逃亡喊：投入國民黨台北市議員初選

台肥突公告人事異動！吳音寧不再擔任董事「原因曝光」

林昶佐秀腹肌遭小草疑「不能當兵？」 網翻黃國昌身材照打臉：他也沒當