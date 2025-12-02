國民黨智庫大洗牌6人名單公布 陳冲、李鴻源任副董事長

國民黨智庫、財團法人國家政策研究基金會今（2）日完成董事會改選，黨主席鄭麗文擔任董事長。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨智庫、財團法人國家政策研究基金會今（2）日完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文擔任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

鄭麗文指出，國家政策研究基金會作為國民黨智庫，盼未來能夠扮演好連結產官學各界專業人士的角色；並在重大議題上提供完整論述，發揮引導輿論的功能；在選舉期間，也要協助地方突出施政亮點、並在地方建設發展層面提供專業的協助。

此外，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫也會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。