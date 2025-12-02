國民黨智庫改選！朱立倫交棒鄭麗文 未來對接白營

國民黨智庫2日進行董事長改選，朱立倫交棒鄭麗文。（圖／東森新聞）





國民黨智庫2日進行董事長改選，朱立倫交棒鄭麗文，正式由鄭麗文接下智庫董事長一職。未來智庫除了提供立院黨團政策建議，也被賦予與民眾黨對接、共同討論2026選戰布局的任務。不過眼見民進黨多個縣市長提名陸續到位，藍營基層逐漸擔心提名腳步過慢。對此，發言人牛煦庭表示，黨中央已以最快速度處理，呼籲大家稍安勿躁。

朱立倫在會場上迎接鄭麗文，兩人短暫寒暄，這也是全代會後兩人再度碰面，進行國民黨智庫董事長交接儀式，朱立倫也將完全卸下黨務。前國民黨主席朱立倫說，他相信在新任董事長帶領下，智庫能提供立院黨團以及藍白合作的重要建議，並強調未來鄭麗文將有新的創意與想法投入。

未來藍營智庫角色，也包含與民眾黨討論2026布局。只是民進黨縣市長人選逐一敲定，藍營基層擔心進度落後。國民黨發言人牛煦庭表示，對手節奏如此快速，國民黨當然不能落後太多，但鄭麗文已同步與民眾黨溝通，提名工作依進度進行。他也強調，黨中央已以最快速度處理相關事宜，呼籲外界不要過度緊張。

不過鄭麗文接下操盤重任之際，黨內卻爆出中央委員選舉爭議。部分人士反映遭硬塞到主席提名名單，引發拒絕登記風波，使本次中央委員參選僅212人，創下歷史新低。對此，牛煦庭說，主席提名純粹是釋出善意，希望地方更積極參與黨務，不必過度聯想。最後沒有參選的人，也不必額外製造紛擾。

面對內憂外患與派系紛擾，黨中央如何盡速止血、穩住地方布建，成為當務之急。目前藍營觀察港都選情，出現翻盤契機。最新民調顯示，國民黨立委柯志恩小幅落後民進黨賴瑞隆，翻轉綠地並非沒有機會。此時綠營內部卻爆發激烈競爭，立委邱議瑩在英蘇結盟支持下聲勢強勁，一旦與蘇巧慧合體，將催出南北要角的動能，也可能削弱新系影響力，牽動2028局勢。

2026選戰尚未真正開跑，但各黨已開始精算每一步。布局若不慎，一旦失誤，將付出顏面盡失的代價。

