國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新創意新想法

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨智庫、國家政策研究基金會今(2日)召開董事會，前國民黨主席朱立倫卸任董事長，由現任黨主席鄭麗文接任。朱立倫受訪表示，他交卸智庫董事長等全面與國民黨相關的事務，祝福智庫在新任董事長的帶領下，能夠提供立法院國民黨團、民眾黨團一些重要的建議，相信未來鄭麗文一定有很多新的創意、新的想法。

朱立倫說，過去這幾年智庫真的扮演非常重要的角色，雖然輕量化，但也的確發揮了最大的功能。立法院通過福國利民的法案，或是每一次選戰中的牛肉，都是靠著智庫大家一起來努力的。除了專任以外，有非常多的學術專家都是志工，要非常謝謝大家的努力跟辛苦。

媒體詢問對重啟核二、核三的看法，朱立倫表示，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗，全世界都在重啟，或是都在開始使用各種新的核能，或者是重啟核能。那台灣要逆勢而為，有這個條件、有這個方法嗎？務實一點比較重要。民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對缺乏能源的困境。

媒體也詢問，對於1.25兆國防特別預算，是否認為賴清德總統應赴國會進行國情報告，甚至採取即問即答的方式？對此，朱立倫說，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大的這些決策。那這次有這麼重大的特別預算，如果總統能夠來向全民說明，那是一個很好的機會。

朱立倫認為，國情報告的方式當然要符合憲法相關的規定，相信總統只要願意到立法院說明，立委應該要尊重總統，讓總統能夠再次的說明，讓所有的民眾的疑慮能夠減少，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

