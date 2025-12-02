即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨智庫「國政基金會」今（2）日召開的董事會中完成交接，前主席朱立倫正式卸任董事長，其職務遺缺由現任主席鄭麗文接任。對此，朱立倫受訪時表示，相信未來鄭董事長一定會有很多新的創意與想法，祝福未來在新任董事長的帶領之下，能給予立法院國民黨團、民眾黨團相關的一些「重要建議」。





記者提問，您卸下智庫董事長的心情，因為智庫也要負責藍白對接，您會不會給一些期許？朱立倫回應，今天是把智庫還有身心障礙基金會這些通通都交卸，全面離開這些黨的相關的事務，也真的祝福未來的智庫在新董事長的帶領之下，能提供給不管是立法院黨團或是藍白相關的一些重要的建議。

他強調，相信未來鄭董事長一定有很多新的創意與想法，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然在他任內對智庫進行輕量化，但它的確發揮了最大的功能。

最後，朱立倫說，所以立院通過這些福國利民的法案，或每一次選戰當中，國民黨所提出的政策牛肉都是靠這個智庫大家一起來努力；除了專任以外，有非常多學術專家都是最大的志工，要非常謝謝大家的努力跟辛苦。





原文出處：快新聞／國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意

