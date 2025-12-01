國民黨最害怕的台南市長候選人

民進黨立委陳亭妃。（劉祐龍攝）

2026 台南市長選戰雖然尚未開打，但從近期民意走勢與藍綠陣營的策略觀察，民進黨最具勝算、最能守住綠營大本營的候選人，輪廓已愈來愈清晰，就是現任立委陳亭妃。





依據 TVBS 最新民調，若由陳亭妃出戰謝龍介，支持度為 47%：34%，領先 13 個百分點。這不只是綠營基本盤的反射，而是她在中壯年及中老年群體都具高度認同，更在中立選民中以 34%：26% 取得領先。換言之，她同時具備擴張性與穩定度，是「地方執政延續」與「勝選可能性」兼具的最佳解。

相對之下，林俊憲的對決情境顯示風險。面對同樣對手謝龍介時，民調呈現 38%：41%，綠營不僅失去領先，更可能陷入拉鋸戰。這顯示在可當選性、議題穿透力與市長格局認知上，陳亭妃具有相對優勢。





更值得注意的是，近期偏藍粉專「不禮貌鄉民團」公開操作的「投票攻略」竟是：「電話民調唯一支持林俊憲，投票唯一支持謝龍介」，此策略目的明確，就是阻止陳亭妃在民進黨初選勝出。因為一旦必需與陳亭妃正面對決，謝龍介勝算會更低。





然而，綜合目前所有民意指標與對手反應，陳亭妃在三個層面展現壓制性領先：





一、雙面優勢：基本盤＋中立票

成功整合綠營與中間選民，勝選更有把握。





二、避免風險的唯一提名

民調顯示，林俊憲出線將使勝選變成戰鬥，徒增風險。





三、心理戰已先贏

藍營傾全力避免對上陳亭妃，反證其可怕實力。





台南的綠營根基深厚，但穩定不等於無風險。

在政治版圖快速變動、社群戰場高度動員的時代，提名最強候選人，至關重要。





因此，從民意科學到選戰邏輯，再到敵我評估，結論一致：陳亭妃是民進黨最具競爭力、最有可能勝選的台南市長人選，也是國民黨最不願面對的對手。