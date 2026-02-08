國民黨最年輕發言人出戰 楊智伃投入松信議員初選

國民黨前發言人楊智伃（左）今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，採買民眾熱情喊「凍蒜」打招呼。（孫敬攝）

國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉，強調年輕世代上陣不是明天，就是現在。面對黨內初選，楊坦言若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。

楊智伃今日與桃園市議員凌濤於吳興市場掃街前，宣布投入松信選舉，楊感念朱立倫提拔，讓她在26歲時，以最年輕的國民黨發言人身分承擔重任。回顧過去幾年，楊智伃指出為了司法正義曾在北檢守候，也開過無數記者會監督政府與揭弊，甚至在黨部前喝下民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文，從蘭嶼核廢料貯存場帶回的瓶裝水，直言那瓶水象徵的是追求真相與科學的水。

針對黨內內參民調顯示，同為前發言人的李明璇獲得50％以上的支持，楊智伃表示，會透過實際行動向選民證明她是唯一選擇，帶來更好的未來願景，競爭的對手不是別人，永遠都要跟昨天的自己競爭。

凌濤觀察，國民黨新生代戰力從楊智伃、立委徐巧芯到自己，都希望能被黨內、在野黨到中間選民支持，喊話楊智伃在媒體曝光、對抗民進黨司法追殺的過程表現都是第一名，希望松信能給她更大的力量，若能順利脫穎而出，未來也能提供市民更好的問政品質。

