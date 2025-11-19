國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績

▲立委陳亭妃。（圖／劉祐龍攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，自己具備累積多年選戰經驗，與國民黨立委謝龍介歷經5次交鋒、5戰5勝，「國民黨最怕的人就是我，謝龍介更不敢再跟我對戰第6次」。

陳亭妃指出，自己2008年首次問鼎立委時，從「文宣被民進黨中央漏掉」，到險勝943票的政治歷程。她強調，自己與國民黨立委謝龍介歷經5次交鋒、5戰5勝，「國民黨最怕的人就是我，謝龍介更不敢再跟我對戰第6次」。

陳亭妃回憶，2008年選戰激烈，民進黨中央最後公布台灣地圖式文宣時，竟然只標示台南第二選區立委候選人賴清德，卻「把第一選區的我整個漏掉」。當下她正忙於拜票，沒有意識到問題有多大，但支持者瞬間炸鍋，不斷打電話到民進黨中央抗議：「你們是放棄陳亭妃嗎？我們這區選得多辛苦，你們怎麼把她漏掉？」

民進黨中央文宣部隨即在台北召開記者會公開道歉，並南下致歉。陳亭妃說，這場「文宣烏龍」反而意外讓她獲得全國高度注目，加上時任總統陳水扁重返319槍擊案現場、留在台南為她站台造勢，「那幾天媒體全來，我真的因禍得福，老天爺有照顧我」。

最終，陳亭妃說自己以943票驚險勝出，也讓台南政治板塊重新洗牌，「如果那次輸，就是國民黨力捧的王昱婷上；馬英九又是當時最強氣勢。是我那943票，撐住了整個台南的局勢」。

陳亭妃接著說，接下來的立委對手就是謝龍介，第一次交手她贏他5萬多票，後來更擴大到9萬多票，之後謝龍介不敢再出馬挑戰，「所以我才說5戰5勝，每一戰都有數據、有記錄的」。

談到立委階段的競爭，陳亭妃回憶2008年是民進黨最艱困的時刻，對手是國民黨力捧的台南市長熱門人選，加上當時的總統候選人馬英九聲勢如日中天，所有人都認為她不可能贏，「但我就是一步一腳印，把服務做到位」。

陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期耕耘、跨藍綠與中間選民支持累積而來，「我不是含著政治金湯匙長大，我的支持都是選民一張一張給的」。

