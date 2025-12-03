國民黨最新人事案！鄭麗文宣布連勝武任「這職」 萬美玲接掌婦女部主任

記者詹宜庭／台北報導

國民黨今（3日）召開中常會，黨主席鄭麗文發表談話時宣布，中常會將通過兩項人事案，第一是聘請連勝武出任KMT Studio召集人，推動國民黨相關青年工作；第二是聘請副秘書長、立委萬美玲擔任婦女部主任，希望能推展更多婦女工作。

鄭麗文表示，今天中常會將通過兩項人事案，第一是在前主席朱立倫領導下，原有青年工作本來有大家熟悉的青年部、青年團，在此之上還成立KMT Studio總籌線上相關黨全體青年工作，KMT Studio召集人聘請連勝武出任，推動本黨相關青年工作。

鄭麗文指出，婦女同志是本黨基層最活躍、最熱情的，台灣女性更在不同領域有傑出表現，本黨同志更不用說，很多女性縣市首長執政備受大家推崇、肯定。因此，第二項人事案，國民黨將聘請副秘書長、立委萬美玲擔任婦女部主任，她願意全心全意投入，且她本身在桃園婦女工作經營相當成功，同時也會聘請幾位北、中、南、東的義務副主任，希望能推展更多婦女工作。

