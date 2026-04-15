白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
國民黨有兩個太陽？ 盧秀燕笑：多喝水避免中暑
鄭習會後，國民黨主席鄭麗文聲勢大漲，外界解讀，國民黨現在有兩個太陽，台中市長盧秀燕今天（15日）表示，各盡本分，沒什麼太陽不太陽的問題。盧秀燕還提醒，今天太陽很大，要多喝水，避免中暑。（寇世菁報導）
台中市長盧秀燕15日出席南區兒少家庭福利館開幕典禮，會後媒體詢問，有人說，國民黨內現在有兩個太陽，一個是台中市長盧秀燕，一個是鄭麗文主席，對此，盧秀燕說，她身為市長，也是中華民國的國民，為國家盡心盡力，只要為台灣好，都是她的本份、都應該要做。她相信鄭麗文主席在她的位置上，也是同樣看法，兩人只是各盡本分，沒有什麼太陽、不太陽的問題，不過今天外面太陽倒是滿大的，提醒大家多喝水，避免中暑。
媒體問台中鍋烤節奪得2026泰坦創新金獎，盧秀燕表示，她接到消息很開心，台中鍋烤節榮獲全世界大獎、菜盤獎創新獎，的確非常有創意，這是她任內新創的1個美食品牌，讓大家可以來了解台中特殊的飲食文化，就是鍋烤很流行、市民很喜歡，到處都有，讓外界注意台中的飲食特色，創辦鍋烤節。尤其鍋烤節得到創新獎，是因為市府逆勢操作，冬天生意不需擔心，吃火鍋的人多、吃燒烤人就多。鍋烤節辦在夏天，在業者生意清淡時舉辦，增加業界營收，果然四屆下來，商家普遍反映，淡季增加營收平均三成，有的增加到六七成。開心得到世界大獎，市府會繼續努力。
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