國民黨未否認三張門票力求鄭習會？沈伯洋喊話：台灣危險了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文表態欲與中共國家主席習近平展開鄭習會一事，對此，民進黨立委陳培瑜、沈伯洋等人今(12/8)表示，有關國民黨取得三張門票的傳聞，要公開呼籲拒絕鄭習會黑箱賣台，藍白也別再削弱國防、大開門戶、推進統一，沈伯洋還說，若是真的，台灣就要被賣了，而國民黨對三張門票及鄭習會都不否認，這對台灣一定危險。

民進黨立委沈伯洋，資料照，許詠晴攝

近日傳出國民黨已跟北京達成共識，鎖定農曆年前展開鄭習會，但傳出北京方面要求鄭麗文及國民黨要先取得三張門票，包括不讓賴清德總統提出的國防特別預算通過、阻止《國安法》修法、為兩岸統一提出具體改革及行動。

民進黨立院黨團上午召開記者會，由陳培瑜、沈伯洋及同黨立委張雅琳、范雲等人出席。陳培瑜表示，希望此事不要真的發生，若鄭麗文真的打算拿著三張門票前進鄭習會，把台灣當籌碼，台灣人就該共同譴責。

沈伯洋說，看到相關報導出來後，希望這不是真的，若真的發生，台灣就要被賣掉了，而國民黨昨日發出的聲明，卻不否認三張門票及鄭習會，這對台灣一定危險。

沈伯洋表示，即便沒有談三張門票、鄭習會，藍營阻擋《國安法》修法的事情也每天都在發生，若國民黨真的沒有要做這些事，就該嚴正聲明這不存在，且明日的程序委員會就別再阻擋國防預算，所有的質疑都可以在委員會討論，為何要在程序委員會擋下？

