國民黨杯葛總預算案「首鼠兩端」 抽出部分新興預算先審遭反對反批民進黨卡預算

記者周志豪／台北報導

在野黨不滿今年度中央政府總預算案未編足法定預算，杯葛至今。但卻因在野黨居多數的地方政府財源壓力，立院國民黨團今又提案抽出718億元部分新興計畫預算項目先審，要讓政院優先動支，反遭民進黨團反對，角色錯置。

國民黨晚間在臉書表示，為確保民生福利，國民黨、民眾黨提案優先動支TPASS、生育補助、治水防洪等預算，並希望能逕付二讀，結果執政的民進黨委竟「全數反對」；揶揄當國民黨在解決問題時，民進黨還在製造問題，卡關人民權益。

國民黨又呼籲，民進黨政府應盡快依法將預算補好補滿，不要心中只有鬥爭，讓總預算淪為口水戰，更不要再無腦護航違法總預算，導致總預算僵局無解。

國民黨指出，行政院先前強推「違法總預算」，該依法編列的「軍人加薪」、「警消退休金」等預算通通沒編，在野黨才要求政院依法編列，政院卻情勒全民，造謠「新興計畫受阻」；其實總預算卡關罪魁禍首，是公然違法的民進黨。

國民黨表示，既然民進黨拿新興計畫當人質、綁架總預算、噴政治口水，國民黨作為負責任的在野黨，為了要解決問題，優先審查新興計畫，確保民生福利。

國民黨細數，此次抽出要求優先審理的預算，包括TPASS通勤月票、生育補助、老舊校舍改建、治水防洪計畫、布建公托設施、橋梁行車安全、空勤直升機升級等項目，每一項都是攸關重大民生及國人安全。

國民黨質疑，上述新興預算項目抽出案，內容竟遭民進黨立委「全數反對」，批評民進黨利委一邊造謠在野黨擋預算，一邊自己投票反對審預算，民進黨就是卡關民生福利的最大兇手。

