國民黨松信議員競爭激烈！楊智伃宣布投入初選

前國民黨發言人楊智伃今（8日）於吳興市場，正式宣佈投入台北市松山信義區市議員黨內初選，並與桃園市議員凌濤及10多位青年志工陪同掃街，展現新生代團結氣勢。行程中更巧遇松山信義區現任立委徐巧芯，雙方同框互動熱絡，徐巧芯也當場給予勉勵，象徵藍營戰將從凌濤、徐巧芯到楊智伃，一棒接一棒、新世代戰力傳承。

針對參選動機，楊智伃表示，松山信義區是她從政以來居住與成長的場域，更是她投身政治工作的起點。他回顧26歲時獲黨主席朱立倫提拔為史上最年輕發言人的歷程，強調始終秉持「為正義發聲、勇敢衝鋒」的信念，並將徐巧芯、王鴻薇視為「直球對決」的政治楷模。

今日掃街活動也與凌濤跨區連線，凌濤指出，楊智伃過去在黨中央擔任發言人協助文傳會行銷、更協助立法院政策攻防，各項議題攻防無役不與，具備極強的執行、政策想法與戰鬥力，「目前掌握松山信義數據排名很好，對楊非常有信心」。凌濤強調，她絕對能提供台北市民最好的政策檢驗與服務品質，電話民調，懇請市民唯一支持

掃街隊伍行進間，也驚喜巧遇徐巧芯，兩代藍營女力在街頭合體。徐巧芯對楊智伃投入選戰表示肯定，也期許優秀的年輕世代能通過初選考驗，接下監督市政的重任。

楊智伃在宣言中特別提及過去在黨部外「喝水」事件，強調年輕政治工作者面對真相、相信科學的態度。她指出，若無民意基礎與地方服務，監督將無法實踐。

作為本次松信區黨內初選最年輕、第一次的參選新人，楊智伃喊出「讓正義與勇敢，『伃』你同行」口號，訴求「新世代接棒，就是現在」，全力爭取選民認同。

國民黨在松信區可說是競爭相當激烈，除了今天正式參戰的楊智伃，還有前發言人李明璇、徐巧芯辦公室主任陳暉、韓國瑜辦公室主任許原榮、台北市青工前總會長滿志剛以及富錦里里長李煥中，各年齡段都有代表人選，要搶徐巧芯、王鴻薇擔任立委後所留下的2席空缺，就看選民如何選擇。



