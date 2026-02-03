國民黨桃市黨部前進復興區贈物資 用公益溫暖驅散弱勢寒意

為關懷復興區弱勢族群，傳遞社會溫暖與關懷，「愛在復興．寒冬送暖」物資捐贈活動今(3)日上午11時於復興區三民活動中心溫馨舉行，共捐贈80份民生物資，嘉惠復興區80戶身心障礙家庭，讓愛心在寒冬中無遠弗屆。

今日活動不僅是物資捐贈，更是一份情感的連結。圖：黨團提供

此次活動由桃園市民眾服務社、桃園市博愛獅子會共同發起，並結合桃園壽山巖觀音寺、復興區身心障礙者福利協會等單位愛心響應，捐贈內容包括毛毯、白米、食用油及乾麵等生活必需品，期盼在寒冷季節中，為弱勢家庭送上最實際的關懷與支持。

活動現場貴賓雲集，包括中國國民黨桃園市黨部主任委員蔡忠誠、桃園市民眾服務社理事長林政賢、桃園市博愛獅子會會長林丕汴、桃園壽山巖觀音寺董事長林明義、國際獅子會國際總會國際理事黃廖全、復興區區長蘇佐璽，以及復興區代表會主席張倉豪等人皆親自到場，共同見證這場充滿愛與溫度的公益行動。

蔡忠誠代表中國國民黨桃園市黨部致詞時表示，誠摯感謝桃園市民眾服務社、桃園市博愛獅子會及桃園壽山巖觀音寺的愛心響應，因為眾人的善心付出，才能將毛毯、白米等物資，實際送進每一個有需要的家庭，讓溫暖不只是口號，而是真正落實在行動中。

蔡忠誠指出，復興區地處山區，氣候寒冷、生活條件相對艱辛，尤其是長輩與弱勢家庭，更需要社會多一份關心與陪伴。「一條毛毯、一包白米，也許不算多，但代表的是社會的關懷，是有人惦記著你們的心意，希望能陪伴大家安心度過這個冬天。」

蔡忠誠也強調，中國國民黨始終相信服務人民不分族群、不分黨派，只要鄉親有需要，就應站在第一線，與大家並肩同行。今日活動不僅是物資捐贈，更是一份情感的連結，讓愛與關懷在復興持續傳遞、深耕地方。

最後，蔡忠誠感謝所有志工夥伴與地方幹部的辛勞付出，並祝福在場每一位鄉親朋友身體健康、平安順心，期盼這份溫暖能驅散寒意，讓復興區在冬日中依然充滿希望與笑容。

