國民黨極大警訊！學者揭「3大弱勢」：一手好棋打到爛

政治中心／劉宇鈞報導

最新數據顯示，鄭麗文的不信任度達53.5%。（圖／資料照）

《美麗島電子報》近日公布1月國政民調，總統賴清德的聲望回升，而國民黨反感度近5成，黨主席鄭麗文的不信任度更達53%。文化大學廣告系教授鈕則勳點出藍營的3大弱勢，他說，這樣的數據是藍軍的極大警訊，若無積極因應調整戰法，恐會把一手好棋打到爛。

鈕則勳：綠營建立主場優勢、一路主導議題

鈕則勳3日發文表示，賴清德民調回穩、信任度超過不信任度的原因包含：基本盤全數歸隊，一掃大罷免大失敗的負面陰霾，利空出盡；川普對等關稅降到15%，而藍營及在野攻堅力道及強度不夠，股市又穩定上三萬點，綠營又不斷宣傳談判大成功，因而建立了主場優勢，當然有利於賴。

鈕則勳提到，綠營現今對藍營及在野的攻勢有其戰略規劃、甚至是組合拳，對在野還有不副署及啟動憲法法庭的新招，之後又藉TPASS可能斷炊等民生議題迫使藍軍讓一些民生計劃預算進行審查，藍軍除了罵與嘴砲之外，沒有較有效的反制戰略，都讓綠軍一路主導議題，也是原因。

鈕則勳分析，綠營對藍營及在野的攻勢有其戰略規劃。（圖／翻攝自鈕則勳臉書）

鈕則勳：藍營落入綠營設定的戰場中

鈕則勳指出，反觀國民黨反感度近五成，好感度34.4%也落後民進黨近10%，鄭麗文不信任度達53.5%，信任度只有約29%，原因脈絡也很清楚，藍營針對綠營攻勢及對川普關稅降至15%的反制操作力道不夠，即便有訴求台積電優勢可能流失的主軸，但鋪陳的強度、深度、廣度皆不夠，是以落入綠營設定的戰場中，多只能被動因應。

鈕則勳續指，多數藍軍優勢選區搞不定，黨中央甚至無力控制情勢的急轉直下，如新北、新竹縣、台中、彰化縣，多是被認為以不變應萬變、以拖待變或一黨多制的操作；如新北若可徵召，那台中為何不可，而台中更還有盧秀燕與鄭麗文的博弈，甚至更複雜。現今傳出不只要初選，初選還可能落在三月，一手好棋已快打到爛，高層難道不知台中市搖擺州嗎？這些僵局更凸顯出黨大咖與主席較無果敢的決斷力，解決與控制情勢不惡化的危機處理能力同樣會被質疑，當然影響信任及好感度。

鈕則勳直言，藍軍想強化兩岸交流，打破現今兩岸關係互動氛圍，但對綠營攻勢，仍多以嘴砲來回應，即便有時講的酸度破表，但似乎仍止於批評的層次，這頂多是戰術，現階段仍看不出能以戰略高度格局來破解抗中牌的有效操作。

鈕則勳：藍營若無法積極調整，恐難重返執政

鈕則勳認為，藍軍可從三個弱勢點開始補強：一、黨中央結合智庫聚焦關稅雖降，但對台灣利益及台積電優勢可能流失風險的系列座談會、記者會及空戰社群操作，強化反制宣傳的強度、深度、廣度；二、優勢選區中，大咖與黨中央應聯手快刀斬亂麻，盡速將提名人選「定於一尊」，要更「同理」的看待支持者、可能候選人與議員參選小雞們的焦慮心情。

鈕則勳也說，三、藍軍也可藉兩岸交流、國共論壇談出實際利多，來反轉不利結構、找到破口；特別是在兩岸溝通中若談出對台灣民眾、產業實際利益，或許就能開始鋪陳交流的整體的戰略布局，有效反制綠營。

鈕則勳強調，賴清德的民調翻升及國民黨反感度近五成，對藍軍已是極大警訊，若國民黨無法積極因應調整攻防戰法，年底選情堪慮事小，2028重返執政的期待，只怕又是竹籃打水一場空。

