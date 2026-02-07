「國民黨欠江啟臣一個公道！」黃士修籲重擬民調時間：以為派誰都會贏何欣純？

國民黨台中市長人選遲遲沒有定案，國民黨昨（6）日突發新聞稿指出，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣已協議，民意調查將於3月25日至3月31日完成，然而，此舉引發江啟臣不滿，他表示自己只參加過一次協議，且協議明確規定不會公布民調日期。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修直言，協議既已打破則作廢，國民黨中央應儘速召集兩位參選人，重新擬定民調時間。

黃士修今日在臉書以「國民黨欠江啟臣一個公道」為題發文表示，台中市長初選，基層不解為何拖到3月底，其實是楊瓊瓔堅持的，江啟臣也釋出最大善意配合。雙方簽署協議，同意不對外公布民意調查的執行時間、機構等相關事項。然而，黨中央發布新聞稿稱，「擬於3月底前的最後一周（3/25至3/31）完成民意調查作業」。楊瓊瓔版本則是「民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」。江啟臣對此嚴正聲明抗議，而楊瓊瓔表示，交由黨中央說明。

國民黨組發會的說法是，只公布3月最後一周做民調，沒講是哪3天，所以合乎協議。黃士修提到，7選3有35種組合，3家民調公司各自獨立，有35的3次方=4萬2875種組合。

黃士修舉例，「數學上有所謂的突襲考試悖論，又稱意外絞刑悖論。 大意是老師宣布，下周會有一次隨堂小考，你們無法預知在哪天。學生推理，若周四還沒考，就是周五考，不算突襲，所以排除周五考。若周三沒考，就是周四考，也不算突襲，所以排除周四考。以此類推，則沒有一天能進行突襲考試。結果老師周二就發考卷了，出乎所有人意料。 」黃士修指出，35的3次方=4萬2875種組合看似很大，但屬於「已知區間的重複抽樣」。

為爭取代表國民黨參選台中市長，立委楊瓊瓔近日積極掃街拜票。（資料照，柯承惠攝）

國民黨低估對手何欣純？

黃士修認為，國民黨中央辯稱「沒講哪3天所以合乎協議」，邏輯是站不住腳的，從一個多月縮限至7天，成本降到可執行範圍，動員能量足以覆蓋，引發樣本污染。邊界條件讓隨機性崩塌，從抽樣變成捕捉。如今國民黨昭告天下，請各界好朋友壞朋友，7天守著電話，就能決定台中市長提名人，「乾脆一併做頭七守夜算了」。

黃士修更是批判，國民黨「以為派誰都會贏，看不起（民進黨台中市長參選人）何欣純是什麼很爛的貨色嗎？」他指出，江啟臣向來有風度，不能這樣欺負老實人，無論有意或無意，協議既已打破則作廢，黨中央應儘速召集兩位參選人，重新擬定民調時間。畢竟台中市長盧秀燕也發聲，「3月底太晚了」。

