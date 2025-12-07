國民黨歡慶131週年黨慶 新世代議員參選人合體亮相

《圖說》主席鄭麗文為北屯區議員參選人吳宗學、許育璿；潭雅神區議員參選人陳清崧；以及豐后區議員參選人涂力旋加油打氣。

【民眾網諸葛志一臺中報導】中國國民黨 7日於臺中中央公園舉辦「131週年黨慶健行活動」，吸引大批黨員、支持者熱情參與。活動現場除了展現藍軍團結氣勢，也成為新世代政治人才的重要舞台，包括北屯區議員參選人吳宗學、許育璿；潭雅神區議員參選人陳清崧；以及豐后區議員參選人涂力旋共同出席，展現國民黨在臺中地方的青年新力量。

四位參選人皆為年輕世代代表，具備熱愛運動、關心公共事務、積極投入地方建設等共同特質，未來將分別在北屯、潭雅神及豐后區投入議會選戰，強調希望以更具活力與專業的方式，為市民打造更宜居、安全、友善的生活環境。

廣告 廣告

活動也迎來重要的黨務佈達儀式，宣佈由蘇柏興議員正式接任中國國民黨臺中市黨部主委。蘇主委表示，將全力推動黨務革新，凝聚市黨部力量，支持優秀年輕人才投入公共服務，與市政團隊一同讓臺中持續進步。

盧秀燕市長、臺中市黨籍立委與議員亦全數到場，展現黨內高度團結。黨主席鄭麗文在致詞中強調，國民黨將以務實精神與堅定步伐面對未來挑戰，黨中央也會全力協助地方提名最適合的人選，讓市政與地方建設能夠延續與升級。

活動現場氣氛熱烈，在陽光與藍天相伴下，象徵國民黨在臺中的新力量正逐步成形。新世代參選人亦表示，將秉持「努力進前」的精神，持續深耕地方、服務市民，為藍天再現而全力以赴。