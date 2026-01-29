「國民黨每個都玻璃心」 柯文哲：藍白分工有可能變分手

柯文哲（中）出席民眾黨活動，談到藍白關係，指出可能合也可能分。民眾黨提供



民眾黨前主席柯文哲復出政壇後，藍白競合路線引發討論。柯文哲今（1/29）天表示，藍白不一定要合，藍白「分」也可以，就是分工合作、各幹各的。不過當媒體追問，有無可能從分工合作變分手？他又說，世界上什麼事都有可能，「藍營朋友們每個都很玻璃心，綠營每個見獵心喜」，但藍白合就是總統賴清德造成的。

民眾黨今天舉辦「第五屆眾智成城博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會」，柯文哲出席活動前受訪，表示藍白可以合，但也可以「藍白分」，分工合作、各幹各的，不需要把每個人都弄得一樣，他跟黃國昌也一樣。

不過當媒體追問，藍白有無可能從分工合作變分手？柯文哲回應，世界上什麼事都有可能，現在他的感覺就是「藍營的朋友們，每個都很玻璃心，然後綠營的每個見獵心喜。」

柯文哲強調，藍白之所以會合，就是總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘造成的，台灣目前一切困境，賴清德要負最大責任，「你就把民眾黨、國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」

另外，監察院長陳菊因病請假休養1年多，昨天請辭獲准，柯文哲說，都已經一年了，如果健康狀況不行就請辭、好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧。」

對於誰適合接任監察院長，柯文哲認為，自己一直主張廢掉監察院，這次總預算把監察院預算全部刪掉就好，不應修改《憲法》，全世界都是三權分立，不要再搞五權分立的奇怪制度。

