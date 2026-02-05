即時中心／徐子為報導



藍白10度封殺行政院版1.25兆國防特別條例審查，引起美國關注。美共和黨聯邦參議員蘇利文（Daniel Sullivan）在社群抨擊國民黨「為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的國防支出，無異於在玩火」。前國民黨不分區立委許毓仁在臉書示警，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。





針對台灣軍購案卡關，美國會跨黨派立場一致，除了蘇利文，同為共和黨籍的聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）直言失望，警告刪減國防預算將削弱台灣面對中國威脅的防衛能力；民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）則公開要求立法院重新考慮，強調此刻削弱防衛，就剛好正中北京下懷。

許毓仁憂：華府出現跨黨派一致訊號

對此，許毓仁分析，華府罕見地出現高度一致的訊號。上述三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席 Roger Wicker以及資深參議員蘇利文。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。



許毓仁進一步指出，更現實的是，軍購、台美貿易關稅協定都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被認美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應。

藍白擋軍購政治後果由台灣直接承擔

許擔憂，一旦川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言，台灣的國會反對軍售、台美貿易協定，一夕之間關稅被大幅提高到40%「並非不可能」，已有南韓前例的。



許直言，一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。而政治後果，將由台灣直接承擔。選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。而這對台灣只有壞處，沒有好處。



許強調，時間並不站在台灣這一邊。今日，習近平與川普通話，台灣問題被列為重中之重。隨著四月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題。

台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／國民黨民代下台就清醒了？前藍委示警：在野擋軍購後果由台灣直接承擔

更多民視新聞報導

雙北捷運警報簡訊未標註「演練」超嚇人 網：以為真的

台中清泉崗空軍弊案4軍官遭重判 貪汙、性招待全都來

李貞秀就職穿「超過4萬元」白鞋 財產申報刷一排愛馬仕

