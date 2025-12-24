國民黨民調不升反降 前藍委示警：黨中央不檢討選舉恐大敗

蔡正元示警國民黨，現在支持度下跌這麼多，黨中央要當一回事，仔細檢討到底那一個環節出了問題，不可以一句話說民調有問題就當沒事了。（圖為國民黨主席鄭麗文） 圖：黃建豪÷攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣民意基金會昨（23）日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨 38.4%，較上月增 7.3%、國民黨 20.6%，較上月減 5.2%，民眾黨 16.7%、較上月增 2%。前立委蔡正元今（24）日表示，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，如果黨中央推卸問題，恐讓選舉大敗。

蔡正元表示，游盈隆的台灣民意基金會剛出爐的政黨支持度調查，跟兩個月前的數字比較，國民黨支持度下跌 5.2%、民眾黨支持度上升 2%、民進黨支持度上升 7.3%。他指出，目前藍白綠三黨的支持度是 20.6%、16.7%、38.4%，三個黨的支持度只有國民黨下跌，國民黨加民眾黨後，還輸給民進黨 1.1%

他表示，民眾黨上升的幅度都無法彌補國民黨下跌的幅度，有人可以說游盈隆的民調不一定準，但不能說這不是國民黨中央的警訊。

不過蔡正元也說，往好的地方想，2022 年國民黨的支持度也不如民進黨，但 2022 年國民黨還是贏得地方選舉。因為選民把政黨及候選人切割看待，尤其是中間選民不喜歡那一個政黨，不表示就不喜歡該政黨提名的候選人。只要候選人符合中間選民的期待。還是有機會彌補政黨背景的不利。

但蔡正元也提醒，政黨支持度上升，還是有助於候選人的得票率，政黨支持度下跌，也必然會拖累候選人的得票率。未來還會有其他民調相互印證，要隨時關注任何可能的潜在問題。「黨中央要勇於面對問題才是正確的態度，推卸問題很容易鑄成選舉大敗的原因。」

此調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15至17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1,077人，市話 752 人，手機 325 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會（TPOF）。

