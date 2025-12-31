即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

台灣民意基金會近日發布最新民調，顯示民進黨支持度為38.4%、國民黨支持度是20.6%、民眾黨支持度則為16.7%；值得注意的是，民進黨支持度增加7.3%，而國民黨則慘跌5.2%，且藍白的支持度皆輸民進黨。不過，國民黨副主席、馬英九辦公室執行長蕭旭岑，今（31）日受訪則稱平常心以對。

針對近期民調顯示國民黨支持度崩跌5.2%，是否要調整兩岸論述，蕭旭岑受訪則稱，其他民調呈現出來不是這樣子的結果，而單一民調也許抽樣會出現不同的誤差，「我們是平常心以對」。

廣告 廣告

蕭旭岑又稱，根據他們的瞭解2次大罷免以後，台灣的民意是反對民進黨一黨獨大、反對總統賴清德違法亂政，｢我們會秉持台灣民意主流的價值，繼續往前走」。

原文出處：快新聞／國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」

更多民視新聞報導

翁曉玲又瞎搞！竟提修憲「人民可直接罷免總統」 綠委火大開轟

高檢署研議上訴！馬英九「三中案」二審無罪 蕭旭岑回應了

海巡署放話共軍內容曝光！「你已進入我方水域」

