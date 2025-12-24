國民黨民調慘崩！驚傳內部也炸鍋 蔡正元開炮黨中央：這是警訊

即時中心／高睿鴻報導

國民黨立委近日接連強推高爭議性政治法案，例如助理費除罪化、反軍公教年金改革、財劃法修法，讓地方從中央挖走數千億財源等；以及，杯葛總預算、國防特別預算條例等，均無法獲得主流民意支持，導致政黨民調直直落。調查機構「台灣民意基金會」昨（23）日指出，相較於11月，本（12）月藍營支持率驟降5.2%，如今只剩20.6%；而綠營則暴增7.3%，支持率38.4%遙遙領先國民黨。對此，前藍委蔡正元也回應了。

蔡正元坦言說，國民黨支持度正在下跌，若參考「台灣民意基金會」的民調，與1個月前的數據比較，國民黨支持度下滑5.2%、民眾黨上升2%、民進黨暴增7.3%；他另也說明，藍、白、綠3黨支持度，分別為20.6%、16.7% 、38.4%。「3黨支持度只有國民黨下跌，藍營加上民眾黨後，還是輸給民進黨1.1%；民眾黨上升的幅度，都無法彌補國民黨下跌的幅度」，他說。

蔡正元接著表示，雖然民調不一定準，但對國民黨中央來說，也確實可能是警訊；他說，往好的地方想，2022年藍營支持度也不如民進黨，最終卻還是贏得地方選舉，表示若候選人符合中間選民的期待，還是有機會彌補政黨背景的不利。但他也坦言，若政黨支持度上升，還是有助於候選人得票率；政黨支持度下跌，也必然會拖累候選人的得票率。

因此蔡正元也直言說，「現在藍營支持度下跌這麼多，國民黨中央要當一回事；仔細檢討到底哪一環節出了問題，不可以一句話說『民調有問題』就當沒事」。他也表示，未來還會有其他民調相互印證，要隨時關注任何可能的潜在問題；「黨中央要勇於面對問題，這才是正確的態度，推卸問題很容易鑄成選舉大敗的原因」，蔡正元說。





