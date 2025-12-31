國民黨民調持續下滑 他曝：鄭麗文爭議過多

▲國民黨主席鄭麗文上任以來，民調不斷下滑。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會23日公布政黨支持度，3成8支持民進黨，2成1支持國民黨，1成7支持民眾黨，民進黨支持者暴增7.3個百分點；國民黨支持者銳減5.2個百分點 ，藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點。國民黨支持度不斷下滑，資深媒體人韋安列出4點原因，並說其中之一就是黨主席鄭麗文上任後爭議太多。

韋安在《風傳媒》投書指出，該民調公布後，藍營內部隨即出現質疑聲浪，有國民黨人士不願面對結果，轉而質疑是基金會董事長游盈隆剛獲提名中選會主委，認為這份民調動機是在「討好民進黨」、向綠營高層示好。不過若將時間軸拉長觀察，這樣的變化並非突如其來，而是早已累積的民意趨勢，並非單一民調所造成。

韋安表示，若對照《美麗島電子報》9月、10月、11月的政黨好感度與反感度數據，走勢其實早已顯現。以民進黨為例，9月好感度為35.5%、反感度52.1%，到11月好感度升至39.9%、反感度降至49.9%，三個月下來，好感度增加4.4個百分點、反感度下降2.2個百分點，整體呈現明顯改善。

相對之下，韋安指出，國民黨在同一期間的數據則呈現反向變化。9月好感度為36.6%、反感度44.0%，11月好感度下滑至35.4%、反感度上升至49.3%，三個月合計，好感度減少1.2個百分點、反感度增加5.3個百分點，整體負向惡化約6.5個百分點，與民進黨幾乎形成對稱走勢，顯示支持度變化並非偶然。

韋安分析，國民黨民調下滑，關鍵不在對手民進黨，而在國民黨自身。第一個原因，是黨主席選舉期間內鬥過於激烈。大罷免後，國民黨原本累積一定政治能量，但隨後的黨主席選舉卻陷入怪招、狠招與相互攻擊，政見討論反而退居其次。選民看到的不是競爭力，而是一個失去節制、無法自我管理的政黨，直接侵蝕社會好感。

韋安指出，第二個原因是選後未能止血，內鬥持續延燒。黨主席選舉結束後，派系、名嘴與支持者之間的衝突並未收斂，反而持續擴散，讓社會形成「連輸贏都消化不了」的印象。第三個原因，則是鄭麗文上任後的第一個重大政治動作即引發高度爭議，出席馬場町秋祭慰靈活動，涉及長年敏感的政治與意識形態背景，事前勸阻未被採納，事後又反覆解釋，讓整個政黨承擔政治成本。

韋安進一步指出，第四個原因是綠營近一個月在輿論場上發動身份認同論述戰，透過社群、圖卡與名人擴散，成功將國民黨塑造成特定形象，從「台灣人是不是中國人」到國家定位議題不斷加碼，而國民黨卻幾乎沒有回應。當身份認同被對手全面定義，藍營選擇沉默，民意自然流失。韋安強調，因此問題不在民調，而在國民黨政治行為本身的累積結果。

