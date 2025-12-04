「國民黨沒有蹉跎空間！」學者示警這2都情況複雜：鄭麗文應快速啟動選戰佈局

距離2026地方選舉僅剩一年，藍綠白三方如何佈局備受關注。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，國民黨完全沒有蹉跎的空間，並建議國民黨主席鄭麗文應迅速啟動選戰佈局，在台北、桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市應隨即提名。

鈕則勳昨（3）日接受廣播節目《POP大國民》專訪後，隨即在臉書撰文分析2026選舉。他指出，當民進黨與民眾黨已經展開佈局兵臨城下，國民黨完全沒有蹉跎的空間。他認為，鄭麗文應快速啟動佈局，在台北、桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市應隨即提名，至少讓外界覺得「國民黨針對明年縣市長選舉已經開始動了，好歹輸人不輸陣。」

趁綠營初選戰火升溫 鈕則勳建議南二都徵召柯志恩、謝龍介

鈕則勳建議，台南市與高雄市應隨即徵召柯志恩與謝龍介，畢竟兩人經營佈局已久，再加上綠營南二都不論誰出線，因為初選攻伐太兇，要彌平衝突未必容易之際，藍軍便有以逸待勞的本錢。畢竟趁綠軍亂的時候，藍軍只要動得越快，謝龍介與柯志恩更能展現爆發力，至少拚下一都，強化鄭麗文的領導威望。

學者建議台南市與高雄市應隨即徵召柯志恩（見圖）與謝龍介。（資料照，陳品佑攝）

新北、台中選情複雜 鈕則勳提藍營策略

至於新北與台中，鈕則勳坦言較為複雜得多。以新北市來說，民眾黨主席黃國昌確定參選，鄭麗文也應啟動李四川與劉和然的黨內協調，徵召勝率高者，如果藍營太慢徵召，加上後續又要啟動共推機制，蘇巧慧可能已經跑了三圈了。至於台中部分，應先協調後徵召，就是不要初選，畢竟只要初選，綠營勢必見縫插針。

台北市副市長李四川昨（3）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，如果黨內要辦初選，他就會依制度參加。（資料照，柯承惠攝）

3縣市成藍白合作重點

談到最有可能促成藍白合作的縣市，鈕則勳指出，包括新竹市、嘉義市、宜蘭縣。新竹市已是民眾黨的本盤區，順勢禮讓可作為籌碼，再加上若藍營也無強棒的嘉義市，若白營立委張啓楷有意角逐，藍也可樂觀其成，甚至這雙雙禮讓，除了可突顯合作誠意外，更可掛勾宜蘭縣、甚至新北市一併來談，藍軍更可能建構出相對優勢。

針對藍軍執政換屆的其他縣市或是綠營執政區塊，鈕則勳說，當鄭麗文只要跨過關鍵選區的提名難題，也累積相當程度的協調功力與政治威信，這幾個縣市不論是協調、徵召或初選，除了鄭麗文可能倒吃甘蔗外，提名水到渠成的機會都會更高。

