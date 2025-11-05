「國民黨法案將造成3大不公！」綠營籲勿走回頭路：近6成民眾挺繼續年改

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨力推「反年改」法案，包括停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，今（5）日在立法院司法法制委員會排審。對此，民進黨團表示，有59.7%人認為要繼續年改，僅31.7%人認為應停止，若反年改法案通過將造成3大不公，包括重退休輕現職、重公教輕勞工，以及年金基金缺口由全民負擔，呼籲在野停止反年改，不要走回頭路。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨只有維持少數人的既得利益，人民無法認同。（資料照）

民進黨團今早召開「年改不走回頭路，公布年改民調」記者會。民進黨政策會執行長吳思瑤指出，對於民意是否挺年改，民進黨中央民調中心做了一份民調。根據民調，第一，若問民眾認為年金改革應該繼續或停止，有55.4%認為應該繼續，僅28.1%人認為要停止；第二，有4成民眾同意物價上漲，應該停砍公教所得替代率，但有5成民眾不認同此說法。

廣告 廣告

吳思瑤續指，第三，只有35.4%人認為公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數減少，應該停砍公教所得替代率，但有55.5%人不認同；第四，目前公交越嶺退休金平均數為5至5.8萬，勞工退休金平月每月2.5萬、老農津貼每月8千元、國民年金每月領4千，若詢問民眾能否接受行業不均的現況，高達60.4%人不能接受，僅32.7%能接受。

吳思瑤說，綜合以上問題，若再次詢問民眾認為年改應該繼續或停止？根據民調，有59.7%人認為要繼續，僅31.7%人認為應停止，將近一倍的國人都挺年改。此外，民進黨認為年改將造成3大不公，第1，重退休、輕現職；第二，偏重公教而輕勞工、輕老農、輕國保；第三，如果年改終止，年金基金的缺口將由全民負擔，所以年改應該要持續，而不是終止。

吳思瑤也提及，在野委員沒有人詳讀過「公務人員退休撫卹基金第九次精算報告」，導致他們在司法法制委員會大體討論時，充斥空泛的形容詞、不理性的政治性言語，甚至都在顧左右言他，像羅智強不敢講年改的內容，反而去罵毫無關係的吳音寧，江啟臣扯說錯誤的能源政策，吳宗憲還說退休人員繳不起房貸，請問年改跟這些有時麼關係？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，在野只要不爽年改，什麼都罵。若進一步看民調，國民黨支持者也有高達46%支持繼續年改，反觀一向強調世代正義的民眾黨，其支持者也不到4成人認為年改應到此為止，可見國民黨只有維持少數人的既得利益，人民無法認同，一旦反年改法案通過，世代正義、分配不均、提早破產等將隨之而來，呼籲民意挺年改，不走回頭路。

該民調執行日期為2025年10月27日至29日，有效樣本1079份，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%；加權方式包括年齡、性別、戶籍。

更多FTNN新聞網報導

年改立場轉彎？綠嗆黃國昌該向過去的自己道歉 黃拿法條轟綠只會造謠抹黑

吳音寧空降台肥惹議 綠黨團提北捷董事長：柯文哲找高中同學才是酬庸

宋濤見蕭旭岑是「統戰新階段」？他要求趁機告訴中共：收回你骯髒的手

