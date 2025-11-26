國民黨為中配參政硬修《國籍法》...李忠憲指「一鍵開啟合法化國家滲透」：香港花了20年的事「台灣僅靠傅崐萁一個會期」

國民黨立院黨團推動修法，讓中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，引起外界質疑。對此，成功大學電機系教授李忠憲指出，若此法通過將讓中國獲得「法律通道」滲入台灣主權機關，取得敏感國家資訊，根本是「合法化的國家滲透」。他也提到，過去香港就是從公部門開始遭滲透，「只是過去在香港花了20年做到的事，台灣靠國民黨立院黨團總召傅崐萁也許只要一個會期」。

李忠憲在臉書以「比香港快十年：立法院一鍵開啟『合法滲透模式』」為題發文指出，中國不用武統，只需「傅統」。他表示，幾年前台灣還在討論要不要要通過數位身分證，這個可以掌握全民所有資料的數位獨裁基礎，如今立法院則是提出，效忠中國領導人習近平的中國人，也可以在台灣當公務員。

李忠憲直言，這個法若通過，實質效益只有一個，就是中國正式獲得「法律通道」滲入台灣主權機關。他質疑，傅崐萁提案的本質，是將「中國人」的身分，從「國安風險對象」轉為「合法公職身分」、「合法政治參與者」，讓中國籍人士有資格進入台灣政府部門任職。

李忠憲指出，一旦這些人進入公務體系，就可進入行政部門，掌握資料、人口、戶籍、基礎建設、警政、能源，取得敏感國家資訊，建立內部人脈網路。他直言，這叫「合法化的國家滲透」，而香港就是從公部門開始遭滲透，十幾年後只剩中聯辦。

李忠憲提到，「幾年前我們吵著數位身分證會不會造成『數位獨裁』，今天立法院更有效率，直接讓效忠習近平的中國人也能來當台灣公務員」。他批評，「這不是立法，是在替台灣寫一套『無需開戰、和平接管』的作業流程」。

李忠憲直指，北京最愛的三部曲，是「國安風險→合法身分→政治參與」。他說，「過去在香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期」。最後，李忠憲點出，若這種法真的通過，「我們的法條下一頁大概會寫，『未來中國領導人，也可視為台灣人民』」。

