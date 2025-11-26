國民黨為中配參政硬修《國籍法》...沈伯洋痛批「與中國法律對齊」：放敵國勢力進核心不叫護憲！

國民黨立委傅崐萁提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定，引起外界議論。對此，民進黨立委沈伯洋今（26日）表示，對國民黨立委連《憲法》的大C與小c都分不清，感到很驚訝。他直指，國民黨死守「形式文本」（大C），玩弄文字遊戲，無視憲政體制（小c）的生存威脅，中配議題也是如此，結果最終只是「跟中國法律對齊」，出賣國家。

沈伯洋今日於臉書以「憲法不是自殺契約。The Constitution is not a suicide pact.」為題發文指出，驚訝國民黨立委，連憲法的大C與小c都分不清。他說，國民黨死守「形式文本」（大C），玩弄文字遊戲，無視憲政體制（小c）的生存威脅，「甚至曲解大C，破壞小c」。

沈伯表示，這就像當年假的九二共識，以為形式符咒能解決現實，結果最終只是「跟中國法律對齊」，出賣國家，「中配議題就是如此」。沈伯洋說道，形式邏輯（大C），不能廢棄忠誠義務（小c），「若依中華民國之名，讓敵國勢力進入核心，不叫護憲，叫自殺」。

沈伯洋點出，「台灣立委」爭議也是，國際慣例早通用「台灣」，藍營卻自我閹割，混淆視聽。沈伯洋直指，「我就問，出國時，問你哪裡人，你答台灣人還是中華民國人？Taiwanese還是ROCer？」

沈伯洋接續說道，「然後，答台灣人時，中華民國毀滅了嗎？」他直言，「並沒有」。沈伯洋說，憲政運作與國際慣例，完全不影響大C存在，「但死守大C扼殺小c，台灣才會真的消失」。最後，他無奈說，「不禁嘆說，『為何還得跟立委解釋法律ABC......』」。

