國民黨為了黨產不擇手段？沈伯洋：就是在跟人民作對！

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會2日將草案逕付二讀。民進黨立委沈伯洋批，國民黨堅持要把黨產拿回去，就是在跟人民作對。

沈伯洋在社群平台上發文表示，很多人問這樣下去怎麼辦？其實他平日都有分享，也告訴大家哪裡是戰場，哪裡交給他們就好，但擴張不出去，實在無奈。

「今天來談黨產。」沈伯洋提到，國民黨想把黨產拿回去，佔為己有，甚至明講說，這是為了國民黨空戰、陸戰，「明明是國家的，卻當成自己的」。

沈伯洋指出，他幾年前在黨產會就建議過，黨產當年取之於民，現在就該還之於民，很簡單，土地看怎麼做，調和居住正義，現金給人民，助弱勢，補健保等。他強調，若國民黨堅持要拿回去，就是在跟人民作對。

時代力量主席王婉諭則質疑，國民黨此舉是為了幫救國團解套、鬆綁黨產凍結，這除了政治私利之外，到底有什麼非得現在硬闖的正當性？「如果大人們都不守規矩，我們該拿什麼去教孩子？請把討論的權利還給國會，拒絕粗糙立法的橡皮圖章」。

