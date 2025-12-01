即時中心／梁博超報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日提案修法，增訂大陸地區人民參選公職資格均依《兩岸人民關係條例》規定，不適用《國籍法》放棄國籍規定。對此，律師黃帝穎今（1）日便直言，國民黨為雙重國籍開後門，這讓因違反《國籍法》而遭法辦的前立委李慶安「情何以堪！」

律師黃帝穎今在臉書發文指出，國民黨提案修《國籍法》，讓中華人民共和國國民可不受「禁止雙重國籍」限制，參選立委、縣市長等公職，形同為中國在台灣的公部門開啟後門！「然而，李慶安擁有美國籍遭法辦，但如果拿中國籍就沒事，可見修法荒謬至極。」

廣告 廣告

黃帝穎說明，《國籍法》第20條規定，禁止雙重國籍者擔任公職，立法目的是基於公職人員跟國家具有緊密的忠誠與信任關係，從制度上排除忠誠義務衝突的情形。他強調，這是對全體國人的一致規範，任何公職有雙重國籍均一視同仁禁止，不該因為是「中華人民共和國人」而有「特權」。

「而李慶安更凸顯國民黨修國籍法的荒謬！」黃帝穎指出，國民黨前立委李慶安曾任台北市議員，因有美國籍違反《國籍法》的「禁止雙重國籍」被法辦，註銷市議員及立委當選資格；但如果李慶安是中國籍，反而在國民黨的修法下獲得解套，「明顯雙標！」

黃帝穎認為，更荒謬的是，美國未曾主張併吞台灣，但中國整天喊台灣是他的領土，然後共機共艦無時無刻擾台，結果台灣公職禁止雙重國籍的美國籍李慶安，卻要修法對中國籍開後門、享特權，「簡直世界笑話！」

原文出處：快新聞／國民黨為雙重國籍修法大開後門 律師：李慶安情何以堪！

更多民視新聞報導

中共真的會打？綠委認了「沿台灣海岸線建5軍事據點」 怒轟鄭麗文

傳將研議助民團力推《憲訴法》公投 民進黨團回應了

國門擴大！桃機三航廈「北廊廳」今起試營運 首日狀況良好

