國民黨為「救國團」跨年偷渡修法 綠批：恐讓400億全民資產「一夕蒸發」

民進黨團今日召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。 圖：翻攝自民進黨團YT

[Newtalk新聞] 立法院今（31）日下午即將針對國民黨所提出的《黨產條例》及《眷改條例》修法進行黨團協商，預估可望在1月2日三讀通過。對此，民進黨團今日直指相關修法恐讓國家蒙受數百億元損失，形同為特定政黨與團體量身打造「解套條款」，嚴重侵害公共利益。

民進黨立法院黨團今日召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。由黨團幹事長鍾佳濱、副書記長張雅琳、副書記長林月琴、副幹事長范雲出席。

鍾佳濱表示，國民黨計畫在1月2日院會處理《黨產條例》與《眷改條例》，表面上是程序性協商，實際卻是為特定對象「開後門」。他指出，媒體早在去年12月就揭露，國民黨內部指示要「搶救救國團」，意圖讓其脫離《黨產條例》規範，甚至讓不當取得的資產免於返還國家。

鍾佳濱指出，國民黨提出的修法版本，刻意將「附隨組織」的認定標準，從原本的「業務或財務」關係，改為必須同時具備「業務及財務」，等於大幅限縮適用範圍，使救國團、婦聯會等過去被認定的不當黨產，有機會被排除在外。單是救國團部分，土地、建物與現金合計就高達約160多億元，若加上婦聯會資產，金額逼近400億元。

張雅琳認為，這些資產原本可用於公共利益，包括青年交通補助、托育與長照政策、學生學費減免、長者福利等，如今卻可能被重新納入政黨體系，「等於把全民的資源，變成政黨私產。」她直言，這不是公益，而是對公共財的再一次掠奪。

林月琴則強調，救國團本質上是威權時期的產物，過去長期依附國家資源運作，土地與建物多來自公有財產，依法本就應回歸國家。她質疑，若這些資產真的回到政黨體系，最終只會成為選舉動員與政黨運作的工具，而非用於社會公益。

林月琴也指出，修法同時搭配的還有《眷改條例》修正案，部分版本甚至主張將民國85年後興建的眷舍納入適用，甚至取消年限限制，等同讓所有可改建眷舍都能納入補貼範圍。國防部資料顯示，現有眷改基金已出現逾千億元缺口，若再擴大適用，恐使國庫承擔難以估計的財務風險。

她警告，若修法通過，不僅是制度性的退步，更可能讓國家資源長期被特定群體占用，形成「無限期都更」的黑洞。

民進黨團最後呼籲，國民黨切勿在跨年期間以程序操作方式倉促闖關，將全民資產轉為政黨私有。相關修法不僅涉及財政正義，更攸關轉型正義與民主制度的根本價值，呼籲社會各界高度關注、共同監督。

