國民黨爆跳船潮？名嘴爆「一堆人受不了鄭麗文想退黨」

資深媒體人陳敏鳳近日爆料，藍營目前有不少人對黨主席鄭麗文相當不滿，甚至已私下放話「要離開國民黨」，並指出今年3月將會是「關鍵臨界點」！





鄭麗文上任國民黨主席後，一再高調自稱中國人，副主席蕭旭岑日前赴北京參加國共智庫交流論壇，返台還揚言美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，此論點也讓美國國務院出面澄清，谷立言就是代表美國政府；現也傳出，國民黨內許多人對路線急轉親中而感到憂心不已。



近期藍白數度擋下軍購案，甚至揚言要否決台美關稅貿易協定，不過日前立法院副院長江啟臣則表態要支持貿易協定過關，與黨內部分人士立場不同。



陳敏鳳昨（8）天在政論節目《驚爆新聞線》中透露，其實盧秀燕也非常反對擋軍購，藍營有一派人對於黨中央現在的路線非常不滿，「我覺得3月就是個臨界點，很多人都要選舉了，受得了鄭麗文這種路線嗎？」



她還指出，國民黨內部現在雜音真的很多，「跟藍的人聊天，他們就說『如果怎麼樣我們就走，就剩鄭麗文一個人』，對鄭麗文很不滿耶！我聽過很多了。他們說要走就是離開黨的意思，讓鄭麗文自己去玩，當中還有現任議員！」





