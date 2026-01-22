即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨新竹縣長人選歷經首次協調後，剩下同黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢競逐；由於兩人仍協商未果，確定採取黨內「民調七成、黨員投票三成」的規定，但讓徐欣瑩相當不滿，質疑為何宜蘭、花蓮可採全民調，且抗議競爭者陳見賢擁有縣黨部主委身分，質疑是「球員兼裁判」。對此，國民黨鄭麗文昨（21）日下午在中常會喊話，無法共識決就是採取黨內正式初選的遊戲規則，而徐欣瑩今（22）日也喊話了！

廣告 廣告

針對新竹縣藍營競爭一事，鄭麗文昨日在國民黨中常會表示，陳見賢、徐欣瑩在協調中提出各自想法與主張，如果有意參選同志的意見無法形成共識，那就是協商不成，那就進入國民黨的正式初選的遊戲規則與程序，也就是「民意調查70%、黨員投票30%」。

鄭麗文說，一旦進入初選程序協商就停止，而初選開始會公告領表，讓大家正式登記初選後，才成為正式的候選人，而且是只要符合規定的黨員都可參加；等到登記截止完畢後成為合格候選人就可參加協商，這時又有機會改變原本的遊戲規則，但必須是共識決，若無法達成共識，最後就回歸黨的規定。

面對陳見賢因擔任地方黨部主委，遭質疑不公平的疑慮，鄭麗文也說，只要在黨協商階段，有沒有黨職都不是考慮的範圍，且可以繼續維持黨職，也可以像林思銘選擇不選。「只要正式進入初選，且領表登記成為正式參選人，就必須請假，因為會有球員兼裁判的疑慮，在這之前，國民黨沒有要求要辭黨職或請假的規定」。

快新聞／藍營紛爭不斷

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／民視新聞翻攝）

對此，陳見賢今日則喊話，身為黨員一切依照黨的制度，因此並沒有太多的意見，最重要的還是候選人要端出政見，進一步爭取更大數的選民的認同，同黨同志應該是團結合作爭取最大的勝利。

徐欣瑩今日也回應，一直以來堅持的是公平公正的初選，最在乎的也是公平公正的初選，「堅持的不是全民調，而是球員兼裁判的疑慮，要如何讓大家相信這是一場清新而且公平公正的初選？」。

徐欣瑩稱，更不用說利用黨的職權、黨工攻擊黨內競爭的同事，所以全民調很簡單，只要陳見賢支持全民調根本不需要改辦法，就可以一起用最科學，而且能夠以最廣大的民意的方式來一場公平公正的初選。

原文出處：快新聞／國民黨爭執不休！堅持全民調慘遭鄭麗文狠打臉 徐欣瑩喊話了

更多民視新聞報導

就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客

藍營再內鬨！何啟聖喊參選花蓮縣長打亂傅崐萁布局 內幕一次看

羅智強要求電視辯論點名這群人 網諷越級打怪：確定不會被電爆？

