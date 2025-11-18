國民黨版財劃法舉債5600億 卓榮泰：編不出來、無法執行

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，國民黨新版財劃法除了會造成5600億元的舉債，超過「公債法」的上限，也無法解決過去公式錯誤、垂直水平分配不合理的問題。(記者王藝菘攝)

〔記者李文馨／台北報導〕藍白二度聯手強修財劃法，行政院長卓榮泰昨宣告全面迎戰，並將在20日提出院版草案送立法院審議。卓榮泰今天在立法院表示，國民黨新版財劃法除了會造成5600億元的舉債，超過「公債法」的上限，直言依國民黨版本，「我們編不出預算、無法執行。」立委沈伯洋建議，面對「例外狀態」，行政院可以考慮民間學者的建議，做相對應的回擊。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

沈伯洋質詢指出，面對新修的財劃法惡法，行政院有何因應方式？卓榮泰答詢說，根據國民黨黨版財劃法，行政院連編列上都會出現問題，如果按照這個標準來編，明年度中央政府總預算會出現5600億元的舉債，超過「公債法」的上限，「這個不是有沒有辦法執行的問題，是有沒有辦法編列的問題。」

卓榮泰指出，該版本完全無法解決過去公式錯誤、垂直水平分配不合理、不平均的狀況，這個也是執行不得的，所以這真的是窒礙難行，行政院沒有辦法執行這樣的工作。

卓榮泰說，希望禮拜四送出行政院版本的時候，委員們能夠詳細地看看內容，院版的內容能不能更普遍照顧各縣市，是不是在中央地方的事權分配上更合理，是不是在各縣市的分配更平均，讓中央地方能夠有更好的夥伴關係。

他認為，如果能夠重新檢視的話，上週五的法案在技術上用議事處理是可以的，需要做到什麼程度，行政院保持各種可能性，「但是依照那樣的版本，我們編不出預算、無法執行。」

沈伯洋表示，政府去年遇到大量的凍結及刪除預算，接下來，新的財劃法讓政府編列預算出問題，現在這個財劃法，根本就讓政府連編列都已經不能編列。他說，民間越來越多法律學者都在討論，行政院如果遵守下去，變成行政院要違法編列預算，但是又不能夠執行應該有的項目，這絕對是一個大問題。

藍白版財劃法 卓揆直言：中央的國庫會縮小到很小

卓榮泰回應，行政院如果編這樣的標準、內容的版本，主計總處、財政部不會同意，因為它超過了「公債法」，所以行政院編不出來。退一萬步講，若他們違法編出來了，政院承受這樣的責任，明年當中央政府被大幅地拿走統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助之後，中央的國庫會縮小到很小，明年沒有辦法做很多現在應急性(的工作)。

卓榮泰表示，如果明年還要做特別預算的話，還必須更擴大中央政府的財政，雖然它不列在公債法裡面，但實際上就是擴大了整個國家的財政。他質疑，大家不是說不要債留子孫，為什麼一定要做這樣的工作？拿去給地方的4156億，到底做了什麼事情？到現在沒有一個地方可以清楚地告訴他，多拿了這些，他要多做什麼事情。

卓榮泰提到，中央只是告訴地方說，中央地方的事權要分清楚，地方就跳起來，這個營養午餐不能出、水電費不能出。他都沒想到拿幾百億元，卻專注在這個1、2億元、2、3億元的錢上面。明年我們將沒有辦法在這樣的情況底下，有任何的中央調節能力，也不能再擴大政府的債務了。

沈伯洋說，如果政府直接被癱瘓掉，台灣與其他國家不一樣，不能說政府關門就關門，而且畢竟是面臨在外患、外國威脅的狀況之下。他認為，如果是一個「例外狀態」，行政院可以考慮民間很多學者的建議，做相對應的回擊，要不然這個國家沒有辦法運作下去了，這不是開玩笑的事情。

