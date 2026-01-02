國民黨產還民「台中市黨部收歸市有」 市值數億月租僅18萬

國民黨台中市黨部產權已登記為台中市政府所有，每月18萬向市府承租。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨提修黨產條例今天臨時喊卡，被視為「還產於民」成功經驗的國民黨台中市黨部，2023年經行政院黨產會認定土地及建物為「政黨不當取得財產」，應收歸市有，台中市政府將產權登記為市府所有，國民黨提行政訴訟中；國民黨台中市黨部主委蘇柏興指出，目前以每月18萬向台中市府承租使用。

台中市議員江肇國及黃守達指出，國民黨部土地既為台中市府所有應收回公共使用。台中市財政局則指出，案件仍在訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金。

立法院國民黨團原先預計今天強推黨產條例修正案，傳因藍白沒共識臨時喊卡，若修正案通過，相關附隨組織約400億資產，恐再落入國民黨私產，引發關注。

被視為「還產於民」成功經驗的國民黨台中市黨部，2023年經黨產會認定土地及建物為「政黨不當取得財產」，同年台中市政府已將產權登記為市府所有，國民黨不服向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分，台北高等行政法院去年6月判決國民黨敗訴，國民黨同年7月上訴，目前仍在訴訟中。

蘇柏興指出，黨中央持續為護黨產訴訟中，台中市黨部採先向台中市府依法承租現址使用，每個月租18萬元，後續須視最後訴訟結果再打算。

江肇國強調，國民黨台中市黨部現址收回公有，符合全民期待，既然國民黨台中市黨部土地已收回市府所有，理應回歸給全台中市民公共使用，市府若要另行標租，也應循程序開放有意使用者標租，竟便宜行事直接讓藍營黨部租用。

黃守達指出，不當黨產回歸公有已有先例，黨產條例沒有必要調整，台中市國民黨黨部是還產於民最好的例子，該土地市值數億元，卻僅以每月18萬出租給國民黨市黨部使用，租金過度便宜且未經標租程序。

