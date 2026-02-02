國民黨發提名協議給江啟臣、楊瓊瓔 盧秀燕：上班不談政治

對於國民黨中央發中市長提名協議，盧秀燕表示，在小朋友面前不談政治。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立法院副院長江啟臣昨晚深夜發臉書，指出黨中央已發提名協議給他跟楊瓊瓔，對此，市長盧秀燕今天在參加「台中有鈣讚計畫」活動受訪表示，上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治。

江啟臣昨晚發臉書表示黨中央已發提名協議，且已把協議方案傳給雙方，尊重黨中央，他同意且已簽署協議事項，願意把競爭交給制度，把結果交給民主；而楊瓊瓔今天受訪也表示會簽署。

市長盧秀燕今天出席從下學年開始要一週一次提供公立國小生及公私立幼兒園的牛奶「台中有鈣讚計畫」，受訪時表示，上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治。

