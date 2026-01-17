國民黨發文嗆綠委擋預算！反遭網灌爆留言：造什麼謠

政治中心／楊佩怡報導

藍白掌握國會多數，至今仍未審議中央政府總預算，將導致多項政策無法順利推動。然而，國民黨卻在官方臉書發文嗆「TPASS、生育補助、治水防洪預算，民進黨立委全體反對！」。沒想到貼文一出，立刻被網友灌爆留言區，「你不審，造什麼謠」、「奇怪？不是你們不審預算嗎？」。





國民黨連發9圖嗆綠委擋預算！FB反遭2千網灌爆批：你不審造什麼謠

國民黨發文嗆民進黨「全數反對」藍白提案優先動支718億的新興計畫預算。（圖／翻攝自國民黨臉書）

國民黨16日在臉書發文痛批：「TPASS、生育補助、治水防洪預算，民進黨立委全體反對！」。國民黨表示，為了確保民生福利，國民黨、民眾黨提案優先動支718億的新興計畫預算，並希望能逕付二讀，結果綠委竟然「全數反對」。國民黨還稱，「當國民黨在解決問題時，民進黨還在製造問題，卡關人民權益！」。國民黨指出，行政院先前強推「違法總預算」，該依法編列的「軍人加薪」、「警消退休金」等預算通通沒編。在野黨要求行政院依法編列，行政院卻情勒全民，造謠新興計畫受阻；「搞清楚，總預算卡關的罪魁禍首，就是公然違法的民進黨！」。

國民黨連發9圖嗆綠委擋預算！FB反遭2千網灌爆批：你不審造什麼謠

大批網友灌爆留言區痛批國民黨在「鬼扯」。（圖／翻攝自國民黨臉書）

此外，官方臉書還一連曬書9張自製圖卡，讓民眾能看得更清楚。然而，貼文曝光後，卻是引起大批網友不滿，逾2000個網友灌爆留言區痛批，「你不審，造什麼謠」、「真不愧是很會打臉自己的黨捏」、「鬼扯，總預算還能挑項目審」、「奇怪？不是你們不審預算嗎？」、「一本正經的胡說八道」、「沒看過這麼不要臉的」、「只有你想要的才要審，其他的通通要砍掉，是這個意思對吧？貴黨真棒，請繼續保持下去啊」；此外，還有人直言：「看完留言，覺得台灣還是有希望的」。





