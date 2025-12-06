國民黨發言人李明璇自曝「霸凌過往」 至今仍感到窒息

國民黨發言人李明璇今（6日）在臉書分享自身童年遭受霸凌。（圖／翻攝自李明璇臉書）





日賴瑞隆之子遭指控涉校園霸凌，國民黨發言人李明璇今（6日）在臉書分享自身童年遭受霸凌的經歷，感嘆看見近期校園暴力事件，再度勾起當年的恐懼與無助，也呼籲社會不要輕忽霸凌的傷害。

李明璇回憶，小學時因「同學暗戀的對象喜歡我」而遭受排擠與攻擊。從匿名網站嘲諷、同學避不見面，到課堂分組被孤立，甚至有人把垃圾倒在她的桌椅上，讓她當時「以淚洗面，無法專心念書」。她表示，霸凌者的父母多為校內教師或行政人員，使得沒有人敢出面協助，她也不敢告訴父母，只能靠教會朋友的陪伴撐過那段時期。

李明璇表示，當看到某政治人物（賴瑞隆）之子被指控追打女同學、圍堵廁所、甚至恐嚇「出來就打死你」，那份熟悉的恐懼再次被喚起。她強調，「這不是小孩間的玩鬧，這是會留下陰影的霸凌」，李明璇心疼受害女童，認為對方承受的壓力比自己當年更嚴重。

李明璇表示，無法接受民進黨議員簡煥宗說「只是一個8歲孩子」的說法，她認為身為家長應尊重制度，並正視孩子行為，而非以政治光環淡化問題。她強調，網路輿論再激動也不該肉搜孩子或家長，「孩子犯錯需要引導與教育，真正該負責的是大人」。

東森新聞關心您

教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

