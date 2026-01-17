國民黨睽違9年終於發年終獎金了 李乾龍證實給現金而非禮券

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今證實，國民黨今年將發放年終相關慰問金。（資料照片／ 陳愷巨攝）





國民黨已連續9年未發放年終獎金，外界關注今年是否恢復發放年終。對此，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天（17日）受訪證實，將發放年終相關慰問金，並表示將按照黨工的薪水的3分之1到2分之1發放。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨自2016年以來，已連續9年未發放年終獎金，去年僅以1萬元禮券紅包取代，並舉辦尾牙摸彩活動，外界因此關注今年是否恢復發放年終。





對此，李乾龍今天證實，黨中央今年將發放年終相關慰問金。他表示，黨工去年歷經大罷免等事件，工作相當辛苦，黨主席鄭麗文體恤大家的付出，特別以辦理尾牙的方式，聊表心意。而慰問金的發放比例將依黨工個人薪資計算，約為3分之1到2分之1發放，但受限於財務狀況，無法發放全薪作為年終獎金。（責任編輯：殷偵維）

