國民黨硬把黨產條例逕付二讀 周軒：若通過將給救國團近14億

國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會2日將草案逕付二讀。政治工作者周軒說，若該案通過，這些財產，總價值近14億新台幣，全部都要還給救國團。

周軒2日在臉書發文表示，國民黨把游顥提案的「不當黨產條例修正案」逕付二讀，有人好奇「這要修什麼呢？」，其實非常簡單，游顥的版本裡，把「政黨附隨組織」的定義加了一句話：「曾屬於國家者，不在此限」，其實這就是「救國團條款」。

周軒提到，有媒體報導，救國團三番兩次跟國民黨陳情，說他們不是黨產，他們的財產不能被拿走，於是國民黨中央指示，一定要把黨產條例逕付二讀，這樣2026、2028選舉對國民黨才有用，但是國民黨完全沒有想清楚自己在幹什麼。

周軒質疑，如果曾經是屬於國家的，為什麼現在不還給國家？為什麼早在2022年，救國團就已經被命令要把他們過去從國家拿去的財產，交還給國家，現在又想要求國民黨翻案？

周軒也貼出2022年黨產會對救國團下達的處份書，他說，這些財產清冊，就是過去救國團從國家拿去，現在應該還給國家的。如果游顥的這個案子通過，這些財產，總價值近14億新台幣，全部都要還給救國團。

