國民黨確定藍白合！李乾龍：新竹市長「禮讓高虹安」

國民黨副主席兼祕書長李乾龍與副秘書長兼組發會主委李哲華，26日上午將在中央黨部1樓大廳張貼該黨第22屆第1任中常委選舉公告，投票日訂於明年1月31日舉行，投票時間為當日上午8點起至下午2點結束，將由全體1900多位黨代表票選產生29名選任中常委，候選人領表、登記作業時間為本月30日、31日。被問及2026藍白合選舉，李乾龍指出，新竹市確定禮讓現任市長高虹安，雖然高虹安現在是無黨，但藍白合作應該仍會以她、從這個地方（新竹市）先開始。

根據國民黨第22屆第1任中常委選舉作業細則規定，候選人資格為該黨第22屆中央委員，並依規定向中央完成登記，登記前必須已完成繳納111、112、113、114等4個年度募款責任額，同時在登記時繳交作業費5萬元以及保證金40萬元整，日後若當選，保證金轉為115年度募款責任額，未當選者3個月內予以退還。

對於未來舉辦行動中常會的相關規劃，李乾龍受訪時表示，目前仍在規劃中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，鄭麗文主席一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

李乾龍也表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。李乾龍說，雖然高虹安現在是無黨，但藍白合作應該仍會以她、從這個地方（新竹市）先開始。

此外，國民黨新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，本還要續任命為副主席，甚至傳將委任張還要負責國民黨2026年南部選務操盤。李乾龍說，張顯耀目前只有一項人事命令，聘張為智庫執行長而已。至於是否確定不聘張為副主席，李乾龍說，「這是確定的」。

