國民黨確定「新竹市長禮讓高虹安」 李乾龍：藍白合從她開始

新竹市長高虹安先前因涉詐助理費，經高院二審宣判撤銷其貪污罪，高虹安日前已經復職。而國民黨副主席兼秘書長李乾龍今(26)日表示，「藍白合」會從新竹市開始，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不會推派候選人。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今日在國民黨中央黨部張貼第22屆第1任中常委選舉公告，他在受訪時表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。李乾龍提到，雖然高虹安目前是無黨籍，但藍白合作應該仍會以她、從新竹市先開始。

