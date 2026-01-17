國民黨示警鄭麗君或卓榮泰戰北市 蔣萬安回應：專注市政

國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日指出，隨著台美關稅談判告一段落，加上中央、行政、立法對立情勢，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選台北市長的可能性正逐漸提升，提醒台北市長蔣萬安要小心應戰。對此，蔣萬安今（17）日出席「115年台北隊策勵營」活動時回應，現在離選舉還有很長一段時間，會持續專注於市政。

蔣萬安。(圖/中天新聞)

蔣萬安在會前受訪時表示，綠營台北市長人選尚未底定，但他認為距離選舉還有相當長的時間，目前的重心仍是專注在市政推動上。

廣告 廣告

蔣萬安指出，今天是台北隊一年一度的策勵營活動，透過一整天跨局處的共同討論，打破框架、聚焦議題、凝聚共識，持續推動台北市的各項建設，才能讓台北市不斷進步，照顧好每位市民朋友。

延伸閱讀

台美關稅15%壓境！台灣矽盾消失中？張善政重磅出手

台美關稅達協議 陸外交部氣炸喊「堅決反對主權意涵協定」

川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅