國民黨禮讓高虹安拚連任新竹市長 陳昭姿：藍白合的起點

民眾黨立委陳昭姿表示，國民黨禮讓高虹安爭取新竹市長連任，是藍白彼此善意合作的重要起點。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨決定禮讓高虹安爭取新竹市長連任，民眾黨立委陳昭姿今（27）日對此表達感謝，並指出，這是2026年地方縣市選舉「藍白彼此善意合作的開始」。

藍白兩黨智庫日前進行對接，協調2026年地方縣市選舉布局。其中，在新竹市長選戰部分，國民黨副主席兼秘書長李乾龍及副秘書長李哲華日前透露，基於「藍白合」及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。

對此，陳昭姿表示，民眾黨新竹市長這一席得來不易，當初是在執政黨傾全黨之力攻擊下所爭取而來；如今二審結果還高虹安清白、還她公道，從近兩年的民意基礎來看，新竹市長一席仍應屬於民眾黨。她感謝國民黨展現善意禮讓，並強調這是藍白合作的重要起點。

針對高虹安先前因涉助理費案一審判決有罪而退出民眾黨一事，陳昭姿指出，高虹安是在相關司法案件後才退黨，目前雖為無黨籍身分，但基本上仍是白色陣營的隊友與夥伴，她也相信民眾黨前主席柯文哲及現任主席黃國昌皆持相同看法。

