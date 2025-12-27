國民黨禮讓高虹安拚連任 陳學聖質疑程序正當性憂引黨內雜音

國民黨決定禮讓高虹安參選新竹市長連任，引發黨內外討論，前立委陳學聖質疑未辦初選及內參民調，恐為藍白合作埋下爭議。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨禮讓新竹市長高虹安拼連任，引發政壇關注。前立委陳學聖今（27）日質疑，國民黨中央在新竹市長選戰中不辦初選、也未進行內參民調，逕自禮讓無黨籍的高虹安，決策過程欠缺正當性，恐引發黨內與藍白合作後續爭議

陳學聖指出，國民黨中央宣布新竹市長選舉不辦初選，直接禮讓高虹安參選連任，雖然理解即便進行初選，力爭提名的何志勇也未必能擊敗高虹安，但黨中央連內參民調都未進行便決議禮讓，恐怕將為日後埋下諸多問題。

他進一步質疑，高虹安過去雖屬民眾黨，如今卻是無黨籍身分，國民黨與民眾黨卻仍以「藍白合」作為理由禮讓，令人不解「藍在哪、白在哪」，更質疑究竟是誰授權兩黨高層做出這樣的決定、依據為何。他反問，若國民黨可以禮讓高虹安，是否也可要求民眾黨主席黃國昌棄選新北市長，既然民調顯示李四川大幅領先，又何必勞師動眾舉辦初選，甚至進行二階段藍白協調。

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，有望爭取連任。（圖／CTWANT攝影組）

他也指出，類似情況在宜蘭、嘉義市同樣存在藍白競逐的局面，且國民黨內部多人有意參選，黨中央未來究竟要辦初選、還是不辦？他以台南市為例指出，至少透過內參民調，讓陳以信知所進退，轉而全力支持謝龍介，反而成就大團結；反觀新竹市「什麼都不辦，直接禮讓無黨籍高虹安」，再度質疑，這樣的作法究竟算不算真正的「藍白合」。

