國民黨禮讓高虹安挑戰連任 李乾龍：藍白合從新竹市開始

國民黨在2026選舉新竹市部分，確定禮讓高虹安。（資料畫面）

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（26日）受訪表示，2026年選舉藍白合作將從新竹市開始，國民黨將禮讓現任市長高虹安，雖然她目前無黨籍，但李認為不會影響藍白合作。

國民黨今日由李乾龍與副秘書長兼組發會主委李哲華，在中央黨部大廳張貼第22屆第1任中常委選舉公告，中常委選舉將於12月30日至31日登記，明年1月31日進行投票。

高虹安先前因立委任內浮報助理酬金及加班費，去年一審判刑7年4個月並遭停職，日前二審逆轉改判偽造文書罪6個月，貪污部分無罪，近期已復職，明年將有機會競選連任，也成為藍白合作的重要指標。

針對2026年藍白合作議題，李乾龍受訪表示，雖然高虹安目前為無黨籍，但仍屬於民眾黨，藍白合作將以她為起點，先從新竹市展開，國民黨在新竹市確定禮讓高虹安。





