國民黨禮讓高虹安 他曝：為新北討人情
[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉貪助理費，二審逆轉改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，明年也將競選連任，也成了藍白明年合作的指標。國民黨副主席兼秘書長李乾龍26日受訪說，藍白合作會從新竹開始，國民黨會禮讓高虹安。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳說，國民黨在竹市與嘉市禮讓民眾黨，就能成為宜蘭縣與新北市的談判籌碼。
鈕則勳在臉書發文指出，國民黨決定在新竹市長選戰中禮讓高虹安，情勢發展與他先前預測相符。他分析，國民黨立委鄭正鈐未表態參選，顯示已評估勝算不高，轉而將目標放在下一次市長選舉；即便國民黨前發言人何志勇表態參選，但在實力、人脈與知名度上，仍難與高虹安抗衡，形勢已然明朗。
鈕則勳指出，儘管新竹市部分藍營基層對禮讓有所意見，但只要反對聲量不足以撼動全局，高虹安仍可順利過關。他形容，在整體政治現實考量下，國民黨選擇務實面對選情，避免硬拚造成內耗，讓局勢「輕舟已過萬重山」。
他進一步分析，國民黨將新竹市禮讓高虹安，實際上也是藍白合作的重要談判籌碼。若再加上嘉義市同樣缺乏強將，順勢禮讓給民眾黨立委張啟楷，不僅能展現藍白合作誠意，也有助於將談判延伸至宜蘭縣與新北市，形成對國民黨較有利的談判結構。
鈕則勳指出，一旦新竹、嘉義的布局與宜蘭、新北的提名策略掛勾，國民黨便可在提名遊戲規則或「藍為正、白為副」的安排上爭取更多彈性。他認為，只要藍白能在這些關鍵選區穩住局面，不僅有助提升勝選機率，也能穩定黨內權力結構，再次印證「政治講究現實、以實力為原則」的鐵律。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
國民黨禮讓高虹安！新竹市長不提名 何志勇：應有二階段整合機制
藍白合作從新竹市開始！李乾龍：國民黨確定不提名 將禮讓高虹安
史上首例！高虹安停職16.5個月復職領回325萬 這些人全淪階下囚
其他人也在看
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 212
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 197
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 116
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 195
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 86
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 246
賴氏憲法規定審總預算期限？他酸：要多用AI
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委吳...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 79
藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了
即時中心／顏一軒報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。民視 ・ 20 小時前 ・ 124
宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了
即時中心／徐子為、黃彥翔報導宏都拉斯總統大選結果終於出爐，全國選舉委員會（CNE）公告阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，他過去曾表態，稱過去宏都拉斯與台灣有邦交時「比現在好一百倍」，也承諾當選後將與台灣復交。對此，綠委王定宇今（26）日表示，與宏國恢復邦交不用急，要先觀察該國的政策走向，以及阿斯夫拉當選後，在台美宏的三角關係下，所做出的外交、區域安全政策。此外，他也示警，中國常會「挖東牆、補西牆」，要注意中國會對我其他邦交國挖角，以平衡宏國的態勢逆轉。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日發布總統選舉結果，宣布由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。宏國「新聞報」（La Prensa）引述該國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。王定宇今表示，恭喜「親台派」阿斯夫拉當選，他囊括逾40%選票，加上得票第二的候選人納斯拉亞也是親台、親美、對抗極權主義，兩者得票就占了80%；此外，國會改選後128個席次，現有的兩個在野黨在大選中獲90個席次，超過2/3，連修憲都可以，這代表宏國民意挺民主自由。王定宇指出，阿斯夫拉過去長期主張跟台灣維持邦交關係，且比中國建交好上百倍。不過他坦言，台灣跟任何國家往來跟交朋友一樣，要建立在理念相近與利益上；不用急，先給阿斯夫拉時間盤點國內政治，畢竟各國的第一要務都會是經濟、民生。王定宇認為，首個觀察點是，可關注新一屆宏都拉斯國會議員，會對政府的政策做何改變，對新政府的走向做出什麼決議，以及宏國議長人選。他說，也可觀察阿斯夫拉在台灣、美國、宏都拉斯之間的外交三角關係，究竟國際區域政策怎麼走。王定宇也坦言，台灣要提高警覺，因為中國常常會「挖東牆、補西牆」，中國是否開始對台灣現有的邦交國啟動攻勢，「大撒幣」挖走台灣邦交國，來平衡宏國的局勢逆轉。他提醒外交部應嚴加注意。原文出處：快新聞／宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了 更多民視新聞報導接見前日外相河野太郎 賴清德感謝對台支持：攜手引領全球產業發展台股再創新高收28556點！終場上漲184點 台積電收1510元政院「副署反年改案」並聲請釋憲 卓榮泰：維護憲政尊嚴民視影音 ・ 18 小時前 ・ 18
政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 19
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
停砍公教年金擬不執行、軍警消待遇不編預算！他轟賴清德：自創憲法搞獨裁
年關將近，行憲紀念日過後，憲政大戰一觸即發！明（115）年度中央政府總預算案僵局未解，總統賴清德25日重話表示，若立法院沒辦法如期審查總預算，還有什麼資格談憲政？引發在野激烈反嗆。對此，國民黨立委賴士葆今（26）日在臉書抨擊，警消退休金、軍人加薪不排預算、財劃法不副署、停砍公教年金擬副署不執行，不合賴清德意就自創憲法搞獨裁，真是我國憲政史上的悲哀！立法院會1......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 17
賴清德批在野無資格談憲政 民眾黨：不副署不公布不執行的三不總統還想多個不要臉？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導明年度中央政府總預算尚未付委，總統賴清德今（25）日表示，若立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算，不要再和人家談什麼...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
政院修法立委赴中納管！翁曉玲指「無聊法案」 鍾佳濱反嗆：立院自找的
行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法者將處以罰鍰。日前赴中參加廈門台商協會活動的國民黨立委翁曉玲上午開嗆這是「無聊法案」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱反擊，「禮失而求諸野」，立法院自己不訂規範，就只能由別人來訂，這是立法院自找的。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
藍白推未來帳戶特別條例 吳靜怡怒嗆「耶誕節的毒蘋果」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌，今（25）日上午召開記者會稱要搶救少子化，並承諾兩黨會合作透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」解決問題。不過外界則擔憂是否會有立法權逾越行政權的疑慮，對此，黃國昌和鄭麗文皆回應宣稱不會有問題。但政治評論員吳靜怡則回嗆，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，這才是真正的長期風險。民視 ・ 1 天前 ・ 21
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
差3%？ 綠：沒內參民調 陳亭妃酸林俊憲「別觸法」
明天(27)就是民進黨台南市長辯論會，但現在流傳一份黨內內參民調，顯示陳亭妃和林俊憲的差距已在誤差範圍3%內，讓陳亭妃一早動怒，更送函文喊話黨中央出面說清楚，因為另外一份民調兩人差距是15.5%，對此民進黨說沒做過內參民調，不過林俊憲倒是回應，自己距離已經越來越近，深綠選民中他是最強候選人。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」
向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 20 小時前 ・ 2