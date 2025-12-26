國民黨禮讓高虹安 何志勇這麼說

▲國民黨前發言人何志勇，還是希望藍白在新竹市有二階段整合機制，才能找出最強候選人。（圖／翻攝何志勇臉書）

[NOWnews今日新聞] 新竹市長高虹安涉貪案，二審逆轉改輕判6個月，高虹安解套明年能競選連任，國民黨祕書長李乾龍今（26）日說，新竹確定不提名，將禮讓高虹安。一直有意爭取國民黨提名的前發言人何志勇說，如果民眾黨能承諾2028年總統大選禮讓國民黨，他願意立刻退選，否則只有單一個新竹選區，兩黨沒有任何合作機制，就直接談到禮讓，這樣雙方恐難有互信基礎，也對雙方選民難以交代。

何志勇接受《NOWNEWS今日新聞》訪問說，現在藍白的合作，不是只有2026年，還需要考慮2028年，他一直希望能有兩階段的整合策略，首先，國民黨應辦理黨內初選，凝聚黨內向心力；第二步則是讓初選勝出者與高虹安進行對決民調，由民意決定最強人選。他強調，只有透過這種君子之爭，才能在選戰中達成真正的戰力整合，否則如果無法有完整機制，2028年恐怕又會重蹈2024年藍白破局覆轍。

雖然黨中央將禮讓高虹安，不過何志勇說，他還是會繼續走訪地方，舉辦城市沙龍，傾聽地方意見，如此才能聽見基層聲音，討論出對新竹更有利的公共政策。

