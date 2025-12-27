國民黨禮讓高虹安 學者點破「藍白合作」的「如意算盤」

國民黨副主席兼祕書長李乾龍昨（26日）指出，2026新竹市長選舉確定禮讓現任市長高虹安，國民黨不推派候選人。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳解析背後4大原因，包括一、已知勢不可為；二、以禮讓作為藍白談判的籌碼；三、掛勾2026新北、宜蘭縣市長人選向民眾黨討人情；四、藉機穩住局面，讓黨主席鄭麗文不受挑戰。

新竹市長高虹安。（翻攝自高虹安臉書）

李乾龍昨在國民黨中央張貼中常委選舉公告時，受訪表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。對於高虹安目前非民眾黨籍，是否適用「藍白合」？他認為應該不會影響，高也是屬民眾黨，雖然現在無黨，但藍白合作仍會以高虹安、以新竹先開始。

廣告 廣告

鈕則勳昨晚在臉書發文分析，提出4大原因：

第一、藍委鄭正鈐沒有表態參選，就是知道勢不可為，而寄望下次市長選舉！而即便國民黨前發言人何志勇表態，但實力、人脈與知名度與高相差太大，形勢比人強，就算竹市藍軍基層有意見，只要這個反對意見不夠大，高虹安便輕舟已過萬重山。

國民黨副主席兼祕書長李乾龍。（中天新聞）

第二、藍軍的如意算盤也是把新竹市禮讓高虹安作為藍白合的談判籌碼，若再加上藍軍無強將的嘉義市也順勢禮讓給民眾黨立委張啟楷的話，除了能夠展現合作誠意之外，更能夠將這個兩市的禮讓掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢。

第三、只要和宜蘭與新北的選舉提名掛勾，藍軍便可以向白營討人情，不管是決定宜蘭新北提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，都會有多種談判方式的變化。

第四、只要藍白能夠在這幾個選區維穩，便能夠穩住局面，不僅更有機會獲得勝選，還能讓鄭麗文主席的職務不受挑戰！畢竟連新竹市若都沒有辦法快速搞定的話，藍軍就真的不用玩了。

鈕則勳強調，「政治是現實的，而且以實力為原則」，這真是不變的鐵律啊！

文化大學廣告系教授鈕則勳。（翻攝自鈕則勳YT頻道）

延伸閱讀

「小英男孩」鄭亦麟涉貪遭求處14年 視電力如私產、以家人當人頭洗錢

「小英男孩」鄭亦麟收賄、洗錢認罪了！法院裁定300萬交保限制出境

「小英男孩」涉綠能貪汙近200萬！北檢起訴求刑14年