國民黨禮讓高虹安！鈕則勳曝藍營4盤算「強化主場優勢」：這時就能討人情

新竹市長高虹安無罪復職，回歸市政後目標也隨即放在尋求連任，面對即將到來的2026大選，國民黨副主席兼祕書長李乾龍昨（26日）證實，藍營確定在新竹市禮讓民眾黨、不會推派候選人；文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，這是國民黨的談判籌碼，以便在宜蘭縣、新北市等地區合作時向白營討人情。

鈕則勳透過臉書直言，國民黨在新竹市禮讓民眾黨有4大原因；首先即是國民黨立委鄭正鈐知道勢不可為、沒有表態參選，至於躍躍欲試的國民黨前發言人何志勇，則是在實力、人脈與知名度層面不及高虹安。

其次，除了新竹市高虹安之外，面對有意參選嘉義市的民眾黨立委張啟楷，國民黨可能會在無無強將的情況下順勢禮讓，這樣一來可以展現藍白合的誠意、增加談判籌碼，未來在宜蘭縣、新北市的提名作業時，還可以向民眾黨討人情、強化主場優勢。此為藍營的如意算盤。

至於第3點，則是在延續第2點的情況下，主導提名的遊戲規則，或是提出「藍為正、白為副」的安排。最後則是因為，只要穩固藍白合基礎，基本上就立於不敗之地，新任國民黨主席鄭麗文的威信、能力也不會再受到質疑。鈕則勳坦言，政治界不變的鐵律，就是既現實，又以實力為原則。

